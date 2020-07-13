Гениальный пас Невеша - в обзоре матча Вулверхэмптон - Эвертон (Видео)

Смотреть видео голов и обзор матча 35-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптон - Эвертон.

В воскресенье, 12 июля, Вулверхэмптон в рамках матча 35-го тура английской Премьер-лиги принимал Эвертон. Встреча, проходившая на стадионе Молинью, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Волки сумели отличиться впервые лишь под занавес первого тайма: на 45-й минуте Хименес реализовал пенальти.

В дебюте второго тайма Хименес здорово навесил со штрафного, а Дендонкер головой переправил мяч в угол ворот Пикфорда. Точку в поединке поставил Диогу Жоту, вколотивший мяч в ближний угол ворот после заброса Невеша с центра поля.

Вулверхэмптон - Эвертон 3:0

Голы: Хименес, 45 (пенальти), Дендонкер, 46, Диогу Жота 74.

Эта победа позволила Волкам (55 очков) подняться на 6-е место в турнирной таблице АПЛ, Эвертон (45 очков) - 11-й.

В следующем туре Ириски примут Астон Виллу (16.07.20), а Вулверхэмптон отправится в гости к Бернли (15.07.20).

Ранее CAS вынес решение по делу Манчестер Сити.