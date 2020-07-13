Ляп Шмайхеля и бойцовский прием от Сеюнджю - в обзоре матча Борнмут - Лестер (Видео)

Смотреть видеообзор матча 35-го тура чемпионата Англии Борнмут - Лестер.

В воскресенье, 12 июля, аутсайдер АПЛ Борнмут в рамках мата 35-го тура принимал претендента на Лигу чемпионов Лестер. Встреча, проходившая на стадионе "Виталити", завершилась неожиданным результатом 4:1.

Игру можно условно поделить на 2 части: до удаления защитника Лисов Сеюнджю (На 67 минуте игрок не спортивно обошелся с соперником, - прим. ред.) и после. В первом тайме гости владели преимущество, что вылилось в гол Варди в середине 45-минутки: англичанин сыграл расторопнее всех в чужой штрафной и добил мяч в пустые ворота.

Второй тайм начался с ляпа Шмайхеля, который вынося мяч от ворот фактически отпасовал на Уилсона. Форвард ворвался в штрафную и заработал пенальти. "Приговор" исполнил Станислас. Через 2 минуты Соланке, выйдя один на один, переиграл датского вратаря в ближнем бою. Вдохновленный Борнмут помчался вперед: один из ударов хозяев рикошетом от Эванса залетел в пустой угол ворот Шмайхеля. Точку в матче поставил Соланке, оформивший дубль.

Борнмут - Лестер 4:1

Голы: Станислас, 65 (с пенальти), Соланке, 67, 87, Эванс, 83 (автогол) – Варди, 23.

Таким образом, Борнмут (18-е место, 31 очко)немного подправил свое положение в турнирной таблице АПЛ. Лестер (59 очков) - пока четвертый.

В следующем туре Борнмут ожидает тяжелый вояж к Манчестер Сити (15.07.20). А Лестер дома примет набравший форму Шеффилд Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Арсенал проиграл Тоттенхэму Лондонское дерби.