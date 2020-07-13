Дубль Трезеге - в обзоре матча Астон Вилла - Кристал Пэлас (Видео)

Смотреть видеообзор матча 35-го тура чемпионата Англии Астон Вилла - Кристал Пэлас.

Бирмингемская Астон Вилла продолжает отчаянно бороться за право остаться в английской Премьер-лиге. В матче 35-го тура аутсайдер АПЛ на "Вилла Парк" принимал Кристал Пэлас. Итоговый счет 2:0.

Хозяева владели преимуществом, но отличиться сумели лишь в дополнительное к первому тайму время: Трезеге здорово сыграл на дальней штанге и замкнул отскок от защитника после розыгрыша стандарта.

Во втором тайме все тот же Трезеге реализовал выходи один на один.

Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Трезеге, 45+4, 59.

Эта победа позволила бирмингемцам (19-е место, 30 очков) немного улучшить своей турнирное положение в лиге. Кристал Пэлас, набрав 42 очка, занимает 14-е место в АПЛ.

В следующем туре Астон Вилла отправится в гости к Эвертону (16.07.20), а Кристал Пэлас примет Манчестер Юнайтед (16.07.20).

Ранее еще один претендент на вылет Борнмут неожиданного победил одного из лидеров первенства.