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Пятов следом за Степаненко отправился в отпуск

Пятов следом за Степаненко отправился в отпуск
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Бессменный вратарь Шахтера Андрей Пятов отправился в отпуск вместе со своей семьей. Об этом сообщила жена голкипера Юлия.

"Ну что, мы так долго этого ждали. Море у меня в крови, не могу без него! Перелеты-путешествия наша страсть! Мечта-показать детям как можно больше, подарить им максимальное количество впечатлений. Так что летим-летим!", - говорится в сообщении в Instagram.

Сегодня утром стало известно, что капитан горняков отправился в отпуск

После решения Каштру дать футболистам дончан отпуск отдыхать уже улетели Жуниор Мораес, Марлос и Николай Матвиенко.

Шахтер еще должен сыграть два матча в чемпионате Украины, однако Горняки уже не преследуют турнирных целей и могут теперь сосредоточиться на подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом. Домашняя игра с Волками запланирована на 5 августа.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Андрей Пятов.

Автор:

Телеграф
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