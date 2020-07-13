Кочергин признан лучшим игроком недели в чемпионате Украины

Экспертная группа украинской Премьер-лиги определила лучшего игрока 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертную группу УПЛ (Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский) определила самого яркого игрока 30-го тура. По итогам голосования лучшим футболистом этого уик-энда стал полузащитник Зари Владислав Кочергин.

В гостевом матче против Колоса Кочергин отметился дублем в первом тайме, что позволило его команду выйти на второе место чемпионата Украины.

В голосовании Владислав опередил Беньямина Вербича из Динамо, а также Тараса Завийского из Олимпика. Отметим, все претенденты на индивидуальную награду отметились дублями в состоявшемся туре.

Ранее УПЛ назвала лучшего тренера 30-го тура.