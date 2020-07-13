Одноклубник Малиновского признан лучшим игроком июня в Серии А

В чемпионате Италии подвели итоги июня 2020 года.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес получил индивидуальную награду от Серии А - "Лучший игрок месяца".

В июне бергамаски выиграли все три своих матча в чемпионате (дома против Сассуоло (4:1) , Лацио (3:2) и в гостях с Удинезе (2:3), - прим. ред.). Несмотря на то что Гомес голов не забивал, Серия А отметила его 4 ассиста во вклад успеха Аталанты.

Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC.

Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi.

Alejandro Gomez #SerieATIM - June 2020 MVP https://t.co/XQk1IaKThw#WeAreCalcio pic.twitter.com/lINUP42FJg — Lega Serie A (@SerieA) July 13, 2020

В текущем сезоне 32-летний аргентинец оформил целых 18 голевых передач за клуб во всех турнирах и забил 7 мячей в 40 играх.

Ранее Аталанта едва не обыграла Ювентус, который сумел спастись лишь благодаря двум странным пенальти.

Напомним, Алехандро Гомес выступал за харьковский Металлист в сезоне 2013/2014.