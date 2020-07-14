Лунин прокомментировал победу над Сарагосой: Вместе до конца

21-летний украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч против Сарагосы. Команда Лунина забила 4 гола и лишь в компенсированное время позволила расслабиться, пропустив 2 гола.
"Плюс три очка. Важная победа. Вместе до конца", - прокомментировал выездную победу Овьедо над Сарагосой.
После этой победы Реал Овьедо набрал 50 очков, у Луго (зона вылета) - 46 очков.
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+3 victoria importante Hay que seguir juntos hasta final +3 важная победа Вместе до конца
Сегунда. 40-й тур
«Сарагоса» – «Овьедо» – 2:4
Голы: Линарес, 90+4, Кагава, 90+7 (пен) – Обенг, 15, Сангальи, 45, Барсенас, 79, Ортуно, 90+1
Незабитый пенальти: Родри, 47 («Овьедо»).