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Лунин прокомментировал победу над Сарагосой: Вместе до конца

Лунин прокомментировал победу над Сарагосой: Вместе до конца
10:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Команда украинского голкипера практически решила вопрос выживания в Сегунде.

21-летний украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч против Сарагосы. Команда Лунина забила 4 гола и лишь в компенсированное время позволила расслабиться, пропустив 2 гола.

"Плюс три очка. Важная победа. Вместе до конца", - прокомментировал выездную победу Овьедо над Сарагосой.

После этой победы Реал Овьедо набрал 50 очков, у Луго (зона вылета) - 46 очков.

 
 
 
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+3 victoria importante Hay que seguir juntos hasta final +3 важная победа Вместе до конца

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Сегунда. 40-й тур

«Сарагоса» – «Овьедо» – 2:4

Голы: Линарес, 90+4, Кагава, 90+7 (пен) – Обенг, 15, Сангальи, 45, Барсенас, 79, Ортуно, 90+1

Незабитый пенальти: Родри, 47 («Овьедо»).

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Все по теме:

Спорт, Футбол, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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