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Интер переломил ход поединка с Торино и поднялся на второе место (Видео)

Интер переломил ход поединка с Торино и поднялся на второе место (Видео)
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Команда Конте сумела переиграть Торино, пропустив первыми.

Миланский Интер и Торино закрывали 32-й тур Серии А. После ничьи Ювентуса и Аталанты у Интера появился шанс подняться выше в турнирной таблице. И он этим шансом воспользовался. Но, сначала Торино забило и вело в счете весь первый тайм.

В начале второго тайма хозяева вспомнили о своей задачи и переломили ход поединка. Янг, Годин и Мартинес оформили окончательный счет в матче 3:1.

ПОсле этой победы Интер поднялся на второе место 68 очков, у Лацио также 68 очков. На четвертом месте идет Аталанта - 67 очков.

Интер — Торино 3:1

Голы: Янг, 46, Годин, 51, Мартинес, 61 — Белотти, 17

Интер: Ханданович - Д`Амброзио (Бираги, 71), де Врей, Бастони, Годин (Шкринияр, 76), Янг (Кандрева, 72) — Брозович, Валеро, Гальярдини — Мартинес (Эриксен, 84), Санчес

Торино: Сиригу — Де Сильвестри (Синго, 64), Иццо, Нкулу, Бремер, Айна — Мейте (Лукич, 64), Ансальди (Беренгер, 64), Верди (Миллико, 76), Ринкон — Белотти.

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Предупреждения: Годин, Брозович, Санчес, Д'Амброзио, Бираги — Айна, Мейте, Ди Сильвестри.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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