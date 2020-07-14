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СМИ: Динамо продает Цыганкова и Миколенко

СМИ: Динамо продает Цыганкова и Миколенко
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев
Киевский клуб также продает нескольких легионеров - Кендзеру, Кадири, Соля и Родригеша.

«Динамо» готово продать лидеров команды - вингера Виктора Цыганкова, защитника Виталия Миколенко, а также легионеров Томаша Кендзеру, Мохаммеда Кадири, Франа Соля и Жерсона Родригеша, который играет в «Анкарагюджю» на правах аренды. Об этом сообщает Sport Arena.

Несмотря на то, что президент клуба Игорь Суркис неоднократно заявлял о желании оставить лидеров в составе, сейчас «Динамо» открыто к предложениям по Цыганкову и Миколенко. Однако, проблемой может стать серьезная сумма за продажу игроков, особенно на фоне того, что европейские клубы будут экономить во время коронавирусного кризиса. Пока предложений по Цыганкову и Миколенко агенты и клуб не получали.

Кендзеру, Кадири и Соля «Динамо» хотело отправить в другие команды еще в зимнее трансферное окно. Но продать их сложно из-за больших зарплат, которые они получают в Киеве.

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Напомним, «Динамо» за два тура до финиша сезона УПЛ идет на третьем месте в таблице и ведет борьбу за 2-ю строчку с «Зарей» и «Десной». В 31-м туре команда Алексея Михайличенко сыграет с «Зарей» 16 июля.

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Все по теме:

Футбол, ФК Динамо (Киев), Виктор Цыганков.

Автор:

Телеграф
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