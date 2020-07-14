Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией

Оба встречи пройдут за три дня до поединков с командой Шевченко.

Немецкий футбольный союз объявил о запланированных товарищеских поединках осенью 2020 года против команд Турции и Чехии.

Интересно, что обе встречи будут сыграны за три дня до противостояний против сборной Украины в рамках Лиги наций: матч против Турции запланирован на седьмое октября, а уже десятого октября подопечные Шевченко сыграют против немцев в Киеве. С чехами поединок состоится в Лейпциге 11-го ноября - и в том же городе 14-го ноября команда Лева примет Украину в ответной встрече.

Ранее стало известно, где Украина будет играть домашние матчи Лиги наций.