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Гарет Бэйл может бесплатно достаться любому клубу

Гарет Бэйл может бесплатно достаться любому клубу
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф isport.ua
Мадридский Реал готов разорвать контракт с Бэйлом.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл может покинуть Реал ранее, чем закончится его контракт. Об этом сообщает ABC .

"Сливочные" готовы расторгнуть соглашение с валлийцем, по условиям которого сотрудничество должно продолжаться еще два года. Если руководство мадридского клуба все же решится на этот шаг, то выплатит футболисту зарплату за оставшиеся два года контракта. Тогда Бэйл окажется в статусе свободного агента.

Отметим, что пятый матч подряд валлиец остался на скамейке запасных, но при этом не расстроился.

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Последний раз Бэйл появился на поле 24 июня в матче с Мальоркой. В нынешнем сезоне валлиец поучаствовал в 16 поединках команды, забив два гола и отметившись двумя ассистами.

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Все по теме:

Гарет Бэйл, Примера, ФК Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
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