В Ворскле решили доиграть сезон молодежью

ФК "Ворскла" доиграет сезон молодежным составом.

Полтавский футбольный клуб УПЛ "Ворскла" доиграет нынешний чемпионат Украины молодежным составом.

Об этом сообщил главный тренер полтавчан Юрий Максимов, информирует Zbirna.com.

"Доигрывать будем молодежным составом. Мы разрешили уйти в отпуск практически всем основным футболистам, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в "Ворскле" хватает. Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне", - сказал Максимов.

16 июля "Ворскла" примет "Мариуполь", а 19 июля отправится в гости к "Днепру-1".

Команда с 28-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.