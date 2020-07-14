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Клопп: Это не лучший день для футбола

Клопп: Это не лучший день для футбола
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Немец подчеркнул важность соблюдения финансового фэйр-плэй.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отменить двухлетнюю дисквалификацию Манчестер Сити из еврокубков после нарушения ими правил финансового фэйр-плэй (FFP).

Немец уважительно воспринял решение, но подчеркнул важность FFP для современного футбола.

«Рад, что Сити сможет сыграть в Лиге чемпионов, но не думаю, что вчера — лучший день для футбола, если честно. Просто потому, что я считаю FFP хорошей идеей. Он защищает команды, защищает соревнования», — объяснил Клопп.

«В начале была идея, что никто не тратит слишком много денег. Клубы должны убедиться, что потраченные ими деньги поступают из правильных источников».

«Надеюсь, что FFP останется, потому что он хотя бы задает рамки, за которые ты не можешь переступать, и это хорошо для футбола. Если это перестанет всех волновать, самые богатые клубы или страны будут делать что захотят».

В нынешнем сезоне Ливерпуль досрочно стал чемпионом — впервые за 30 лет — и за три тура до конца чемпионата опережает Манчестер Сити на 21 очко.

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Также в зоне Лиги чемпионов сегодня располагаются Челси и Лестер. Лисы имеют одинаковое количество очков с Манчестер Юнайтед, но опережают манкунианцев благодаря лучшей разнице мячей.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп.

Автор:

Телеграф
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