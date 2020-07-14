Игроки Шахтера вернулись из отпуска на матч с Колосом

Марлос, Мораес и Матвиенко вернулись в общую группу Шахтера перед матчем с Колосом.

Шахтер начал подготовку к завтрашнему матчу чемпионата Украины против Колоса.

В сегодняшней тренировке Горняков участвовали защитник Николай Матвиенко, вингер Марлос и форвард Жуниор Мораес, вернувшиеся из мини-отпуска. Все трое пропустили воскресный матч с Десной (4:2).

В свою очередь, в короткий отпуск отправились голкипер Андрей Пятов, защитник Сергей Кривцов и полузащитник Тарас Степаненко. Ранее сообщалось, что Пятов и Степаненко точно не сыграют в двух оставшихся матчах чемпионата.

По индивидуальной программе сегодня занимались травмированные защитники Исмаили и Валерий Бондарь, а также хавбеки Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка.

С Колосом Шахтер сыграет завтра в 19:00. В июне команда Луиша Каштру досрочно выиграла чемпионата Украины и сейчас готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.