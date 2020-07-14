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Монзуль доверили рассудить центральный матч Динамо - Заря

Монзуль доверили рассудить центральный матч Динамо - Заря
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Матч "Динамо" - "Заря" рассудит Екатерина Монзуль.

Главным арбитром центрального поединка 31-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" назначена харьковчанка Екатерина Монзуль.

На линиях ей будут помогать ассистенти Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкаси), четвертий рефери - Анатолий Абдула (Харків), арбитр VAR - Виталий Романов (Днепро).

Этот матч очень важен в плане борьбы за "серебро" чемпионата и место в Лиге чемпионов. За два тура до финиша первенства у "Зари" 57 очков, у "Динамо" - 56.

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в четверг, 16 июля, и начнется в 19.00.

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ФК Заря, Екатерина Монзуль, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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