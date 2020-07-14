Монзуль доверили рассудить центральный матч Динамо - Заря

Матч "Динамо" - "Заря" рассудит Екатерина Монзуль.

Главным арбитром центрального поединка 31-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" назначена харьковчанка Екатерина Монзуль.

На линиях ей будут помогать ассистенти Владимир Володин (Херсон), Семен Шлончак (Черкаси), четвертий рефери - Анатолий Абдула (Харків), арбитр VAR - Виталий Романов (Днепро).

Этот матч очень важен в плане борьбы за "серебро" чемпионата и место в Лиге чемпионов. За два тура до финиша первенства у "Зари" 57 очков, у "Динамо" - 56.

Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в четверг, 16 июля, и начнется в 19.00.