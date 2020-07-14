Моуринью назвал решение по Манчестер Сити "позором"

Наставник «Тоттенхэма» недоволен успешной апелляцией «Манчестер Сити».

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, который отменил отстранение «Манчестер Сити» на два года от еврокубков:

«Если «Манчестер Сити» невиновен, то наказание в несколько миллионов – это позор. Если ты невиновен, тебя не наказывают. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа.

Я не говорю, что «Манчестер Сити» виновен. Я имею в виду, что если ты не виноват, то и штраф не платишь. Даже фунт.

Я знаю, что для них деньги не проблема, но все же. Если ты виноват, ты должен быть отстранен от участия в соревнованиях.

Я никто, чтобы знать, виновны они или нет. Я критикую решение. Я не знаю, виновен ли «Манчестер Сити» или нет, но в любом случае это позорное решение».

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп обрадовался успешной апелляции «Манчестер Сити».