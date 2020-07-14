Гвардиола on fire: Манчестер Сити существенно усилится новичками после отмены бана

Отмена дисквалификации существенно повлияет на трансферы Ман Сити.

«Манчестер Сити» планирует существенно усилить состав в летнее трансферное окно после решения Спортивного суда (CAS) об отмене двухлетней дисквалификации клуба в еврокубках, утверждает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб проявляет интерес к защитникам «Наполи» Калиду Кулибали и «Баварии» Давиду Алабе, полузащитнику «Валенсии» Феррану Торресу и нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. Кроме того, может быть приобретён ещё один форвард, так как нападающий команды Серхио Агуэро намерен вернуться в Аргентину.

«Манчестер Сити» планирует продлить контракты с полузащитником Кевином де Брёйне, нападающими Габриэлом Жезусом и Рахимом Стерлингом, а также с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.