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Гвардиола on fire: Манчестер Сити существенно усилится новичками после отмены бана

Гвардиола on fire: Манчестер Сити существенно усилится новичками после отмены бана
21:41 Сегодня Телеграф championat.com
Отмена дисквалификации существенно повлияет на трансферы Ман Сити.

«Манчестер Сити» планирует существенно усилить состав в летнее трансферное окно после решения Спортивного суда (CAS) об отмене двухлетней дисквалификации клуба в еврокубках, утверждает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб проявляет интерес к защитникам «Наполи» Калиду Кулибали и «Баварии» Давиду Алабе, полузащитнику «Валенсии» Феррану Торресу и нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. Кроме того, может быть приобретён ещё один форвард, так как нападающий команды Серхио Агуэро намерен вернуться в Аргентину.

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«Манчестер Сити» планирует продлить контракты с полузащитником Кевином де Брёйне, нападающими Габриэлом Жезусом и Рахимом Стерлингом, а также с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Хосеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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