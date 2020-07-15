Со следующего тура VAR будет использоваться в матчах Первой лиги

ФИФА поддержала и дала согласие на использование системы VAR в Первой лиге чемпионата Украины.

С прошлого года в Украине заработала система VAR (видеопомощник арбитрам). Глава украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что данная система будет использоваться в Первой лиге уже в следующем туре. Это очень важно, ведь там идет нешуточная борьба за выход в УПЛ.

"Новое футбольное достижения Украины. ФИФА поддержала мою инициативу и дала согласие на использование VAR в матчах Первой лиги уже со следующего тура.

Это очень важное решение, учитывая бешеную конкуренцию, которая сейчас идет в Первой лиге за выход в УПЛ. Аж восемь команд борются за первые места. Поэтому цена ошибки, в том числе и судейской, очень велика. VAR поможет минимизировать вероятность их допущения. Спасибо за это комитету арбитров во главе с Лучано Лучи и коллегам из ФИФА", - написал на своей странице в Фейсбук глава УАФ Андрей Павелко.

Напомним, в Первой лиге первые 8 команд идут очень плотно. После 23 тура на первом месте находится Ингулец (47 очков), на втором месте - Агробизнес (46 очков), на третьем - Минай (44 очка).

В следующем туре центральным матчем станет противостояние Агробизнес - Минай.

Интересно, что первым матчем в УПЛ, где была задействована система VAR, стал поединок Динамо - Ворскла (22 февраля 2020 года).