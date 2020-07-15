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Наставник Аталанты: Второе или третье место не являются главной целью

Наставник Аталанты: Второе или третье место не являются главной целью
Обновлено 08:45 Сегодня Телеграф sport.ua
Главный тренер «Аталанты» Гасперини прокомментировал победу в игре против «Брешии».

В матче 33-го тура Серии А «Аталанта» с крупным счетом 6:2 одолела «Брешию», что позволило команде подняться на 2-е место в турнирной таблице. Украинский легионер бергамасков Руслан Малиновский отметился чудо-голом и двумя ассистами. Хет-трик сделал Марио Пашалич.

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поединок так:

«Мы забили уже 93 гола в чемпионате. Это хорошо, не правда ли? Это очень много. В прошлом сезоне мы также много забили, но в этот раз мы превзошли самих себя, и голы качественные. В этом году у нас было несколько голевых феерий. Но дело не в том, чтобы унизить соперника, а в том, чтобы практиковать правильное движение, треугольники на поле, а они приводят к голам.

Мы никогда не начинали сезон с таких высоких позиций, но уже второй год мы оказываемся в первой четверке. Игра в Лиге Европы, а затем в Лиге чемпионов помогла нам повзрослеть и привыкнуть к другому уровню.

Мы готовимся к «ПСЖ», но будем сражаться до конца в Серии А. Я думаю, что лучший способ быть готовым к 12 августа – продолжать играть в Серии А с правильным настроем и интенсивностью. Мы уже находимся в Лиге чемпионов на следующий сезон. Второе или третье место не являются главной целью, но мы все еще можем попытаться, пока есть шансы.

Я знаю, что «ПСЖ» проведет две кубковые игры во Франции перед Лигой чемпионов. Не знаю, лучше ли иметь 13 игр Серии А как у нас, или же два соревновательных матча плюс несколько товарищеских поединков. Посмотрим. Это все равно, как говорить, что мы играем каждые три дня и поэтому устали, а я в это совсем не верю. Точно так я не верю, что «ПСЖ» будет неподготовленным, потому что они не играли.

Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)

Я еще не изучал Неймара и Килиана Мбаппе, но они – два лучших игрока в мире. Когда нам выпал «ПСЖ», было немного чрезмерной уверенности, но мы не должны забывать, что это замечательная команда! Когда вы сталкиваетесь с командами этого уровня, вы можете исследовать их сильные и слабые стороны, но вы не должны менять свою природу. В чем я уверен, так это в том, что такие игры никогда не заканчиваются со счетом 0:0, поэтому, если вы хотите получить результат, вам нужно забить гол».

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Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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