Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч

В среду, 15 июля, состоится один матч 31-го тура Шахтер - Колос.

Досрочный чемпион донецкий Шахтер принимает Колос в рамках 31-го тура УПЛ. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский, начало - в 19:00, прямая трансляция на канале Футбол 1.

Команды не решают уже никаких турнирных задач, поэтому ожидаемо будут рокировки в составах. Шахтер продолжает готовится к ответному матчу Лиги Европы против Вольфсбурга, поэтому Луиш Каштру будет наигрывать игроков замены. Тем более, что игру пропустят Коноплянка, Исмаили, Коваленко и Бондарь.

В четверг же состоитяс центральный матч тура Динамо - Заря (19:00) - матч за второе место.