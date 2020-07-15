Тоттенхэм готов отпустить Орье, у которого убили брата

Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» готов отпустить Орье во Францию.

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал трагическую гибель брата французского защитника «шпор» Сержа Орье.

«Я до сих пор не знаю, когда Орье сможет приступить к тренировкам и какие у него дальнейшие планы, «Тоттенхэм» не будет оказывать на него никакого давления. Может быть, он отправится на игру с нами, но однозначно он не будет готов играть. Сейчас ясно лишь одно, это то, что мы здесь, чтобы поддержать его и не требовать от него вообще ничего.

Мы предоставили ему различные варианты. Он может делать, что хочет, он может уехать во Францию или остаться здесь, он может прийти на тренировки или принять участие в матче.

Это очевидно, что для него семья важнее в этой трагической ситуации, чем наша потребность в нём и наш решающий матч. Ничто не имеет значения, он делает то, что хочет. Позвольте мне поговорить с ним, и мы многое поймём. В данный момент я не знаю. Я говорил с ним по телефону, не более того.

Мы дали ему пищу для размышлений, пространство для него, чтобы быть связанным с его семьёй. «Тоттенхэм» примет любое его решение. Будет ли он играть, зависит от того, какие чувства я испытываю после разговора с ним. Нам нужен этот диалог», — цитирует Моуринью Goal.

Брат футболиста Кристофер был убит возле ночного клуба в Тулузе 13 июля, в 5 часов утра по местному времени. Местные жители обнаружили 26-летнего мужчину на земле со следами огнестрельного ранения в области живота и вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу, однако там он скончался.