Убийца брата футболиста Орье сдался полиции

Спустя один день после инцидента главный подозреваемый сам сдался полиции.

Как сообщает французское издание France Bleu, подозреваемый в убийстве брата футболиста Сержа Орье Кристофера сдался полиции. Напомним, убийство произошло в 5 утра 13 июля возле ночного клуба Тулузы.

Подозреваемый сам пришел в центральное отделение полиции Тулузы на второй день (14 июля) и признался в содеянном. О мотивах и причинах убийства 26-летнего Кристофера Орье не сообщается.

Брат убитого Серж Орье выступает в Англии за лондонский Тоттенхэм. Наставник шпор Жозе Моуринью завил, что клуб готов предоставить футболисту свободу действий (он может, как играть, так и отправится во Францию).