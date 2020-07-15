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Колос примет Динамо на НСК "Олимпийский"

Колос примет Динамо на НСК "Олимпийский"
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Колос согласился с Динамо провести домашнюю игру на "владениях" киевлян. Об этом сообщает официальный сайт динамовцев.

В последнем 32-м туре чемпионата Украины по футболу 2019/20 Колос будет принимать Динамо в Киеве. Встреча состоится в воскресенье, 19 июня, на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Представители команд пришли к взаимопониманию и решили провести последний поединок на главной арене страны.

Ранее Колос проводил свои домашние игры в Киеве на "Оболонь Арене" в связи с реконструкцией своего стадиона "Ковалевка".

Отметим, сегодня, 15 июля, Колос в рамках 31-го тура УПЛ сыграет в гостях с Шахтером. Игра также состоится на НСК Олимпийский. Динамо, в свою очередь, завтра ожидает важнейшая игра с Зарей, которая по сути определит будущее киевлян в еврокубках.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо переночуют на базе перед игрой с Зарей.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), НСК Олимпийский, Футбол, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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