Колос примет Динамо на НСК "Олимпийский"

Колос согласился с Динамо провести домашнюю игру на "владениях" киевлян. Об этом сообщает официальный сайт динамовцев.

В последнем 32-м туре чемпионата Украины по футболу 2019/20 Колос будет принимать Динамо в Киеве. Встреча состоится в воскресенье, 19 июня, на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Представители команд пришли к взаимопониманию и решили провести последний поединок на главной арене страны.

Ранее Колос проводил свои домашние игры в Киеве на "Оболонь Арене" в связи с реконструкцией своего стадиона "Ковалевка".

Отметим, сегодня, 15 июля, Колос в рамках 31-го тура УПЛ сыграет в гостях с Шахтером. Игра также состоится на НСК Олимпийский. Динамо, в свою очередь, завтра ожидает важнейшая игра с Зарей, которая по сути определит будущее киевлян в еврокубках.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо переночуют на базе перед игрой с Зарей.