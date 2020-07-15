ФК Мариуполь отправился в рабочее путешествие по Украине длинной в 2800 км

Футбольный клуб Мариуполь отправился в "командировку". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Небольшое путешествие приазовского клуба длинной в 2800 километров началось сегодня в обед.

После утренней тренировки подопечные Александра Бабича выехали в Полтаву на матч 31-го тура чемпионата Украины с Ворсклой (16.07.20). Преодолев 500 км игроки и тренерский штаб поселятся в гостинице в ожидании завтрашнего принципиального противостояния (клубы являются соседями по турнирной таблице УПЛ и ведут борьбу за последнюю путевку в плей-офф Лиги Европы, - прим .ред.).

После игры в Полтаве Мариуполь ожидает вояж длинной в 350 км в Киев, где приазовцы переночуют, а затем в 550 км во Львов, где состоится последний матч команд в рамках регулярного сезона 2019/20. Игра с ПФК Львов запланирована на 19-е июля.

После матча клубный автобус повернет домой, а это еще 1400 км пути.

Таким образом, Мариуполь за шесть дней проведет два матча и преодолеет расстояние примерно в 2800 километров.

В своем последнем матче Мариуполь сенсационно пропустил четыре гола от Олимпика.