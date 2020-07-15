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ФИФА показала официальный календарь ЧМ-2022 в Катаре (Фото)

ФИФА показала официальный календарь ЧМ-2022 в Катаре (Фото)
17:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный календарь матчей Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает сайт организации.

По информации ФИФА, матч-открытие турнира состоится 21 ноября 2022 года на стадионе "Аль Бейт" вместимостью 60 тысяч человек, что находится в городе Эль-Хаур. Начало поединка в 13:00 по местному времени.

Финальный поединок подтвержден на 18 декабря 2022 года и состоится на стадионе "Лусаиле" вместимостью 80 тысяч человек, который расположен в одноименном городе. Финальная встреча начнется в 18:00 по местному времени.

Чтобы дать командам время на отдых между играми, групповой раунд будет длиться 12 дней, на каждый из которых будет запланировано по четыре матча.

Матчи стадии 1/8 финала начнутся 3 декабря. Игры будут проходить практически ежедневно и турнир будет уходить на паузу лишь в дни отдыха: 7-8, 11-12 и 15-16 декабря футболисты-участники плей-офф будут восстанавливаться после матчей. 

Официальный календарь ЧМ-2022

Календарь матчей Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре

Фото: twitter FIFA

Ранее УЕФА утвердил формат европейского отбора на ЧМ-2022. Путь у сборной Украины, у которой сегодня поменялась игровая форма, будет не легким.

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Катар, Футбол, ЧМ-2022.

Автор:

Телеграф
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