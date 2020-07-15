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Уиган, забив Халлу семь голов в первом тайме, установил несколько рекордов (Видео)

Уиган, забив Халлу семь голов в первом тайме, установил несколько рекордов (Видео)
Обновлено 20:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Вчера, 14 июля, ФК Уиган Атлетик, выступающий в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии) в матче 43-го тура принимал Халл Сити.

Встреча, проходившая на стадионе "Ди-дабл-ю", завершилась невероятной победой хозяев со счетом 8:0. При чем семь голов было забито в первом тайме.

В этом поединке произошло сразу два хэт-трика: Киран Дауэлл забил три мяча, а Джамал Лоу оформил три голевых передачи. Дубль на счету Киффера Мура.

Видеообзор исторической победы Уигана:

Этот результат позволил Уигану побить и повторить сразу несколько рекордов и достижений.

  • Уиган впервые в своей истории обыграл соперника в чемпионате с разницей восемь мячей.
  • Уиган впервые в истории в рамках национального первенства забил восемь голов.
  • Впервые за 5 лет в английских топ-4 дивизионах (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) одна команда забила за тайм семь голов.
  • Впервые в 21-м веке команда из Чемпионшипа забила восемь голов в одной игре.

По итогам этого матча Уиган (57 очков) поднялся на 13-е место в турнирной таблице, Тигры, (22-е место, 45 очков) в свою очередь, борются за выживание.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду на пороге исторического рекорда.

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Все по теме:

Футбол, ФК Уиган, Чемпионшип, ФК Халл Сити.

Автор:

Телеграф
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