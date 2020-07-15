Уиган, забив Халлу семь голов в первом тайме, установил несколько рекордов (Видео)

Встреча, проходившая на стадионе "Ди-дабл-ю", завершилась невероятной победой хозяев со счетом 8:0. При чем семь голов было забито в первом тайме.
В этом поединке произошло сразу два хэт-трика: Киран Дауэлл забил три мяча, а Джамал Лоу оформил три голевых передачи. Дубль на счету Киффера Мура.
Видеообзор исторической победы Уигана:
Этот результат позволил Уигану побить и повторить сразу несколько рекордов и достижений.
По итогам этого матча Уиган (57 очков) поднялся на 13-е место в турнирной таблице, Тигры, (22-е место, 45 очков) в свою очередь, борются за выживание.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду на пороге исторического рекорда.