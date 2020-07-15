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Миколенко все еще на радарах Милана

Миколенко все еще на радарах Милана
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Милан все еще интересуется Виталием Миколенко. Об этом сообщает calciomercato.

Украинский левый защитник Динамо Виталий Миколенко все еще входит в шорт-лист миланского клуба, однако на пути трансфера есть несколько препятствий. 

Во-первых, это финансовые запросы киевлян: вряд ли Суркис отпустит одну из главных звезд Динамо за бесценок. Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в €9 млн. Во-вторых, камнем преткновения на пути возможного перехода является отсутствие у Миколенко паспорта гражданина Евросоюза.

По замыслам функционеров, Виталий должен заменить в Милане Тео Эрнандеса, который впрочем рассчитывает надолго остаться в клубе.

Издание отмечает, что трансфер Миколенко в стан Россонери станет возможен лишь после продажи Миланом двух футболистов: швейцарца Рикардо Родригеса и уругвайца Диего Лаксальта.

Ранее Миколенко в составе Динамо выиграл Кубок Украины по футболу-2020. В серии послематчевых пенальти в составе киевлян лишь фулбек не сумел переиграл Резника с 11-метров.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Милан, Футбол, Виталий Миколенко.

Автор:

Телеграф
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