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Манчестер Сити минимально одолел Борнмут, Зинченко вышел на замену

Манчестер Сити минимально одолел Борнмут, Зинченко вышел на замену
22:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 15 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги состоялся матч Манчестер Сити - Борнмут.

Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Украинский левый защитник Сити Александр Зинченко принял участие в поединке, выйдя на замену на 77-й минуте вместо уставшего Менди. За 15 минут игрового времени игрок национальной сборной голевыми действиями не отметился. 

В составе МС в первом тайме забивали Давид Сильва и Габриэл Жезус. Испанец просто ювелирным ударом со штрафного заставил капитулировать Рэмсдейла, а бразилец в концовке тайма обыграл двух защитников в чужой штрафной и с близкой дистанции поразил ворота гостей. Борнмут ответил лишь одним голом: за 2 минуты до конца основного времени Дэвид Брукс успешно замкнул прострел с левого фланга - Эдерсон остался не удел.

Этот результат позволил Манчестер Сити (2-е место) набрать 75 очков, Борнмут (18-е место, 31 очко) остался в зоне вылета.

В следующем туре МС отправится в гости к борющемся за выживание Уотфорду (21.07.20), а Борнмут сыграет "матч жизни" с Саутгемптоном (19.07.20).

В прошлом туре Манчестер Сити с украинцем в составе уничтожил Брайтон.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Борнмут, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
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