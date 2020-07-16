Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)

Лондонский Арсенал добыл волевую победу над Ливерпулем.

В 36-м туре английской Премьер-лиги Арсенал принимал досрочного чемпиона Ливерпуль.

Команда Юргенна Клоппа первой открыла счет. На 20-й минуте Садио Мане забил свой гол. Но еще в первом тайме канониры сумели переломить ход поединка - голы на счету Ляказзета и Нельсона. Во втором тайме команды не забивали.

После этой победы Арсенал закрепился на 9-м месте и отстает от Шеффилда на 2 очка, от Тоттенхэма - на 3 очка.

Нужно сказать, что это первое за 9 матчей поражение Клоппа Арсеналу.

Также, в этом туре Манчестер Сити добыл не простую победу над Борнмутом 2:1, А Бернли и Вулверхэмптон сыграли вничью 1:1.

Арсенал – Ливерпуль 2:1

Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 — Мане, 20.

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Суареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Сака (Колашинац, 85) — Нельсон (Обамеянг, 58), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 83) — Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61), Мане.

Предупреждения: Торрейра, Джака, Себальос — Александер-Арнольд.