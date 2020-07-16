Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)
Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)
Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Манчестер Сити минимально одолел Борнмут, Зинченко вышел на замену
Манчестер Сити минимально одолел Борнмут, Зинченко вышел на замену

Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)

Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)
07:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лондонский Арсенал добыл волевую победу над Ливерпулем.

В 36-м туре английской Премьер-лиги Арсенал принимал досрочного чемпиона Ливерпуль.

Команда Юргенна Клоппа первой открыла счет. На 20-й минуте Садио Мане забил свой гол. Но еще в первом тайме канониры сумели переломить ход поединка - голы на счету Ляказзета и Нельсона. Во втором тайме команды не забивали.

После этой победы Арсенал закрепился на 9-м месте и отстает от Шеффилда на 2 очка, от Тоттенхэма - на 3 очка.

Нужно сказать, что это первое за 9 матчей поражение Клоппа Арсеналу.

Также, в этом туре Манчестер Сити добыл не простую победу над Борнмутом 2:1, А Бернли и Вулверхэмптон сыграли вничью 1:1.

Арсенал – Ливерпуль 2:1

Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 — Мане, 20.

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Суареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Сака (Колашинац, 85) — Нельсон (Обамеянг, 58), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 83) — Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61), Мане.

Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)

Предупреждения: Торрейра, Джака, Себальос — Александер-Арнольд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Аорсенал.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
02 Болельщики заподозрили испанского футболиста в употреблении наркотиков из-за странного празднования (Видео)
03 Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
04 Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (Видео)
05 Уиган, забив Халлу семь голов в первом тайме, установил несколько рекордов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь