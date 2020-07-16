Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)
Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)
Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)
Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)

Ювентус потерял очки в матче с Сассуоло (Видео)

Ювентус потерял очки в матче с Сассуоло (Видео)
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Команда Сарри могла, как выиграть, так и проиграть этот матч.

В 33-м туре Ювентус отправился в Сассуоло, где встречался с одноименной командой.

В первом тайме Старая Синьора дважды забила (голы Данило и Игуаина), но хозяева сумели отыграть один гол. Во втором тайме Сассуоло забивает уже свои два гола, на что Юве ответил голом Сандро. Боевая ничья 3:3.

Сассуоло закрепился на 8-м месте с 47 очками, у Ювентуса - 77 очков. На втором месте в чемпионате Италии идет Аталанта Руслана Малиновского (70 очков).

Напомним, что Криштиану Роналду стоит на пороге уникального рекорда. Он может стать первым футболистом, который забил не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании, Италии. Для этого ему нужно забить 50-й гол в Серии А. Несмотря на обилие голов в матче с Сассуоло, ему это сделать не удалось.

 Обзор матча

Сассуоло — Ювентус 3:3

Голы: Джуричич, 29, Берарди, 51, Капуто, 54 — Данило, 5, Игуаин, 12, Алекс Сандро, 64

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Кирикеш (Марлон, 75), Пелузо, Кириакопулос — Маньянелли (Бурабия, 67), Джуричич (Траоре, 66), Локателли — Берарди (Феррари, 86), Капуто, Бога (Рэмси, 86).

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини (Ругани, 46), Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рабио, 57), Матюиди (Рэмси, 84) — Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду.

Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)

Предупреждения: Маньянелли, Кириакопулос, Берарди, Бурабия — Бернардески, Роналду, Бонуччи (не на поле), Рэмси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
02 Болельщики заподозрили испанского футболиста в употреблении наркотиков из-за странного празднования (Видео)
03 Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
04 Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (Видео)
05 Уиган, забив Халлу семь голов в первом тайме, установил несколько рекордов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь