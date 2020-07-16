Ювентус потерял очки в матче с Сассуоло (Видео)

Команда Сарри могла, как выиграть, так и проиграть этот матч.

В 33-м туре Ювентус отправился в Сассуоло, где встречался с одноименной командой.

В первом тайме Старая Синьора дважды забила (голы Данило и Игуаина), но хозяева сумели отыграть один гол. Во втором тайме Сассуоло забивает уже свои два гола, на что Юве ответил голом Сандро. Боевая ничья 3:3.

Сассуоло закрепился на 8-м месте с 47 очками, у Ювентуса - 77 очков. На втором месте в чемпионате Италии идет Аталанта Руслана Малиновского (70 очков).

Напомним, что Криштиану Роналду стоит на пороге уникального рекорда. Он может стать первым футболистом, который забил не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании, Италии. Для этого ему нужно забить 50-й гол в Серии А. Несмотря на обилие голов в матче с Сассуоло, ему это сделать не удалось.

Обзор матча

Сассуоло — Ювентус 3:3

Голы: Джуричич, 29, Берарди, 51, Капуто, 54 — Данило, 5, Игуаин, 12, Алекс Сандро, 64

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Кирикеш (Марлон, 75), Пелузо, Кириакопулос — Маньянелли (Бурабия, 67), Джуричич (Траоре, 66), Локателли — Берарди (Феррари, 86), Капуто, Бога (Рэмси, 86).

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини (Ругани, 46), Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рабио, 57), Матюиди (Рэмси, 84) — Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду.

Предупреждения: Маньянелли, Кириакопулос, Берарди, Бурабия — Бернардески, Роналду, Бонуччи (не на поле), Рэмси.