Динамо - Заря: где и когда смотреть матч

Сегодня состоится принципиальный матч украинского чемпионата Динамо - Заря.

В четверг, 16 июля, на НСК Олимпийский состоится центральный матч 31-го тура и не только. Встречаются главные претенденты на второе место чемпионата, место Лиги чемпионов.

У луганской Зари сейчас 57 очков, у Динамо - 56. Победитель матча имеет очень высокие шансы занять второе место. Нужно еще вспомнить Десну (55 очков), которая может воспользоваться возможной ничьей. Кстати, Десна сегодня играет с Александрией.

Матч Динамо - Заря состоится в 19:00. Прямая трансляция на канале "2+2".

Интересно, что тренерский штаб Динамо оставил футболистов ночевать на базе перед этим матчем.

Трансляция матча Динамо - Заря

Рассудит поединок Динамо Киев - Заря Екатерина Монзуль.