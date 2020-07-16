Выход Зинченко в обзоре матча Манчестер Сити - Борнмут (Видео)

Ошибка Зинченко и Отаменди в обзоре матча Манчестер Сити - Борнмут.

Украинец Александр Зинченко снова выше на замену во втором тайме вместо Менди. Защитник отыграл чуть более 20 минут в матче против Борнмута. Кстати, гости забили свой гол на 88-й минуте.

Непростая победа горожан сохраняет команду на втором месте (75 очков). Борнмут продолжает находиться внизу турнирной таблицы (18 место, 31 очко)

Наставник Ман Сити Гвардиола провел 150 матчей и добыл 111 победу в АПЛ, что является рекордом.

Обзор матча

Манчестер Сити — Борнмут 2:1

Голы: Давид Силва, 6, Габриэль Жезус, 39 — Брукс, 88.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Гарсия, 46), Отаменди, Стоунз, Менди (Зинченко, 77) — Гюндоган (Родри, 68), Фернандиньо, Давид Силва — Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэль Жезус (Марез, 77).

Борнмут: Рэмсдейл — Стэйси, Кук, Келли, Рико — Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Гослинг (Кук, 70) — Станислас (Брукс, 69), Соланке (К. Уилсон, 69), Кинг (Г. Уилсон, 77).

Предупреждения: Гарсия — Келли.

Напомним, в этом туре Арсенал нанес поражение Ливерпулю.