Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)
Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)
Как Роналду: Малиновский отдохнул на яхте (Фото)
Как Роналду: Малиновский отдохнул на яхте (Фото)
Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)
Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)

Клопп о поражении от Арсенала: В АПЛ нельзя терять концентрацию

Клопп о поражении от Арсенала: В АПЛ нельзя терять концентрацию
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф football.ua
Наставник "красных" прокомментировал поражение команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о поражении от Арсенала (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

"Два момента, в которых мы полностью утратили концентрацию. Мы расслабились после забитого гола, хотя в первой половине мы играли превосходно, но два момента убили игру.

У Арсенала не было реальных шансов, но нельзя выиграть матч, когда пропускаешь такие голы. В АПЛ нельзя терять концентрацию.

Мы должны извлечь из этого урок, что и сделаем. Это был хороший матч. Арсенал воспользовался двумя моментами. Они не вынудили нас ошибиться, но оказались в нужном месте", – приводит слова Клоппа BBC.

Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)

Ранее сообщалось, что Клопп впервые проиграл Арсеналу в рамках АПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
02 Болельщики заподозрили испанского футболиста в употреблении наркотиков из-за странного празднования (Видео)
03 Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
04 Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (Видео)
05 Уиган, забив Халлу семь голов в первом тайме, установил несколько рекордов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь