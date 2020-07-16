Петряк: Я реально понимал, что нужно было уходить из Шахтера

Хавбек «Фехервара» – о донецком «Шахтере».

26-летний украинский полузащитник «Фехервара» Иван Петряк вспомнил свой период в донецком «Шахтере», за который он провел 17 матчей и отметился двумя голами в сезоне 2017/2018.

«Я очень благодарен Шахтеру. Многому там научился, хотя я не играл. У меня нет вопросов: «Почему я не играл?». Есть же адекватные причины. Открываешь стартовый состав, видишь Марлоса и Тайсона, а дальше можно не читать. Я реально понимал, что нужно было уходить. Я очень благодарен Шахтеру, они пошли на уступки и отпустили меня. Когда я перешел сюда, считаю, что уже был более сильным футболистом.

В Шахтере сумасшедшая и очень сильная команда. Наверное, сейчас они в двадцатке лучших в Европе, там зацепиться очень тяжело. Есть же футболисты, которые играют 1,5 игры в год и сидят. Но мне бы так не хотелось, нужно было идти куда-то играть. Да, уровень пониже, но я играю и счастлив», - сказал Петряк.

Напомним, что в последнем сезоне чемпионата Венгрии МОЛ «Фехервар» занял второе место, которое даст команде право сыграть в квалификации Лиги Европы.