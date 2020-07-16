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Не Чернигов: где Десна будет играть еврокубковые матчи?

Не Чернигов: где Десна будет играть еврокубковые матчи?
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: zbirna.com
На данный момент прорабатываются разные варианты.

Спортивный директор «Десны» Вадим Мельник признался, что черниговский клуб не сможет проводить домашние матчи еврокубков в родном городе.

— Где «Десна» будет играть еврокубковые матчи?

— К сожалению, это будет не в Чернигове. Квалификацию можно сыграть на «Оболонь-Арене», стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Групповой раунд могут принять НСК «Олимпийский», «Арена-Львов», «Днепр-Арена» и стадион «Черноморец». Сейчас прорабатываются разные варианты, но окончательного решения пока нет.

— Когда в Чернигове завершится реконструкция домашнего стадиона «Десны»?

— Не могу вам сказать. На сегодняшний день вопросы решаются. Стадион не принадлежит городу, это государственный объект…

— Вы сказали о групповом раунде. Перед «Десной» будет стоять задача туда попасть?

— Не хотелось бы говорить об этом до окончания сезона. У нас на повестке дня матч с «Александрией», в котором «Десна» будет стремиться к победе. Так же и в поединке с «Зарей».

— Наверняка в клубе уже думают о будущем. Удастся ли вам сохранить всех футболистов, которых вы хотите видеть в составе команды?

— И в этом направлении работа ведется, но более конкретно говорить о вопросах трансферной деятельности до завершения сезона будет неправильным.

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— В матче «Динамо» — «Заря» за кого будете болеть?

— За красивый и интересный футбол. Нам нужно отталкиваться от своей игры, все в наших руках…

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Все по теме:

Лига Европы, Спорт, Футбол, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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