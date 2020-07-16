Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night: видео главного боя Каттар - Иге
UFC Fight Night: видео главного боя Каттар - Иге
Как Роналду: Малиновский отдохнул на яхте (Фото)
Как Роналду: Малиновский отдохнул на яхте (Фото)
Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)
Арсенал – Ливерпуль: волевая победа канониров (Видео)

Сиприано рад дебютному голу за Шахтер

Сиприано рад дебютному голу за Шахтер
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Хавбек Шахтера высказался о победе в матче против Колоса (2:0).

Шахтер добыл победу над Колосом в рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги (2:0), играя при этом экспериментальным составом. Автором одного из голов в этом матче стал полузащитник Маркиньос Сиприано, для которого это взятие ворот стало дебютным в футболке "горняков".

"Конечно же, я очень счастлив первому забитому мячу за «Шахтер» и в первую очередь хочу поблагодарить весь коллектив, тренера и всех людей, которые меня поддерживали. Я уже получил огромное количество сообщений от своих родных, друзей. Они тоже очень счастливы, что я смог отличиться сегодня".

Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)

"Действительно, я долго "гнался" за мячом в ворота соперника. Но все, видимо, пришло в правильное время, и я смог помочь команде. Я и правда предчувствовал (этот момент — прим. ред.). До эпизода поговорил с Маркосом Антонио и с Тайсоном, сказал им: ребята, давайте, нужна контратака, и все должно получиться! В итоге так и вышло", — приводит слова Сиприано официальный сайт Шахтера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Спорт, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
02 Болельщики заподозрили испанского футболиста в употреблении наркотиков из-за странного празднования (Видео)
03 Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
04 Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
05 Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь