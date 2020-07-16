Пушечный удар Ричи и дубль Кейна - в обзоре матча Ньюкасл - Тоттенхэм (Видео)

Смотреть видео голов и обзор матча 36-го тура чемпионата Англии Ньюкасл - Тоттенхэм.

Вчера, 15 июля, Ньюкасл в рамках матча 36-го тура английской Премьер-лиги играл с Тоттенхэмом. Матч, состоявшийся на стадионе "Сент-Джеймс Парк" завершился убедительной победой гостей со счетом 1:3.

Подопечные Моуринью сходу принялись за дело: как всегда активный Сон пробрался в чужую штрафную и ударом с метров 17-и положил мяч в угол ворот Дубравки.

Во втором тайме Сороки сумели отыграться усилиями Ричи, который после неудачных действий Сиссоко мощнейшим ударом с угла штрафной заставил капитулировать Льориса. Гости не смутились и уже через четыре минуты главный бомбардир команды Кейн в лучших традициях Крауча переправил мяч головой в угол ворот - Дубравка даже не реагировал. На последней минуте основного времени все тот же Кейн оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч головой после сейва Дубравки, отразившего удар Ламелы с близкой дистанции перед собой.

Видеообзор матча Ньюкасл - Тоттенхэм:

Этот результат позволил Шпорам (55 очков) подняться на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, Сороки (43 очка), в свою очередь, занимают 13-е место.

В предпоследнем туре Тоттенхэм дома примет претендента на Лигу чемпионов Лестер (19.07.20), а Ньюкасл отправится в путешествие к Брайтону (20.07.20).

В еще одном вчерашнем матче АПЛ Хименес положил нереальный скример в ворота Бернли.