Шикарный гол пяткой - в обзоре матча Рома - Верона (Видео)

Смотреть полный видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии Рома - Верона.

В среду, 15 июля, в рамках матча 33-го тура итальянской Серии А Рома принимала Верону. Встреча, проходившая на стадионе "Олимпико", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Подопечные Паулу Фонсеки с первых минут начали давление на соперника, увенчавшееся двумя забитыми голами. Сначала Верету реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол на Пеллегрини. А под занавес тайма Джеко головой переправил мяч в угол ворот Сильвестри после навеса Спинаццолы.

Во втором тайме Пессина красивейшим образом замкнул пяткой прострел Дзакканьи с левого фланга, установив окончательный счет в игре.

Рома (57 очков), добыв третью победу подряд в чемпионате, сохранила за собой пятое место. Верона (44 очка) - девятая.

В следующем матче Рома в центральной игре тура примет Интер (19.07.20), а Верона сыграет с Аталантой Малиновского, которая набрала невероятный ход.