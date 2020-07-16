Динамо - Заря: кто фаворит матча

Букмекеры оценили шансы Динамо и Зари в матче 31-го тура УПЛ.

Сегодня, 16 июля, в рамках центрального матча предпоследнего тура чемпионата Украины по футболу состоится игра Динамо - Заря.

Этот поединок станет фактически борьбой за вторую путевку от Украины в Лигу чемпионов. Напомним, в следующем сезоне Шахтер на правах чемпиона сразу же окажется в групповом раунде самого престижного еврокубка.

Незадолго до начала матча Динамо - Заря букмекеры обновили котировки. Так на победу луганчан можно сделать ставку с коэффициентом 4,22, успех вице-чемпионов Украины оценивается коэффициентом 1,76, а ничейный исход - 3,68.

Отметим, в случае поражение Динамо лишается теоретических шансов на "серебро". Зарю сегодня удовлетворит и ничейный исход.

Игру Динамо - Заря можно будет посмотреть в прямом эфире по ТВ, а также у нас на сайте. Начало поединка - 19:00 по киевскому времени.