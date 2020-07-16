Бенефис вратарей - в обзоре матча Удинезе - Лацио (Видео)

Этот поединок стал бенефисом вратарей. Обе команды создали уйму моментов однако ни Муссо не Стракошу было не пробить. Лацио атаковал, методично загружая работой Иммобиле, а вот Удинезе задействовал фланги: особенно активным был Лазанья, который запорол несколько убойных моментов в том числе и выход один на один. В дальнейшем клубы перестроились и пытались забить издали, но то нападающим немного не хватало точности, то блестяще действовали вратари.
Видеообзор матча Удинезе - Лацио:
После этой ничьей команды сохранили свои места в турнирной таблице Серии А. Лацио (69 очков) - третий, а Удинезе (36 очков) - 15-й.
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