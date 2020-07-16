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Бенефис вратарей - в обзоре матча Удинезе - Лацио (Видео)

Бенефис вратарей - в обзоре матча Удинезе - Лацио (Видео)
15:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 15 июля, Удинезе принимал Лацио в рамках матча 33-го тура итальянской Серии А. Встреча, проходившая на стадионе "Дачия Арена", завершилась "сухой" ничьей. Вашему вниманию полный видеообзор этой игры.

Этот поединок стал бенефисом вратарей. Обе команды создали уйму моментов однако ни Муссо не Стракошу было не пробить. Лацио атаковал, методично загружая работой Иммобиле, а вот Удинезе задействовал фланги: особенно активным был Лазанья, который запорол несколько убойных моментов в том числе и выход один на один. В дальнейшем клубы перестроились и пытались забить издали, но то нападающим немного не хватало точности, то блестяще действовали вратари. 

Видеообзор матча Удинезе - Лацио:

После этой ничьей команды сохранили свои места в турнирной таблице Серии А. Лацио (69 очков) - третий, а Удинезе (36 очков) - 15-й.

В следующем туре Орлы сыграют в гостях с Ювентусом (20.07.20), а Фрриульцы поедут в вояж к Наполи (19.07.20).

Ранее в матче Рома - Верона гости забили шикарный гол пяткой.

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Все по теме:

ФК Удинезе, ФК Лацио, Футбол.

Автор:

Телеграф
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