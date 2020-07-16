Вратарь Трубин побил рекорд Шахтера

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин стал самым молодым капитаном в истории донецкого клуба.

Вчера, 15 июля, Шахтер в рамках матча предпоследнего тура украинской Премьер-лиги принимал Колос.

Главный тренер дончан Луиш Каштру отпустил многих игроков основы на отдых, а потому на игру 31-го тура он выпустил экспериментальный состав. Более того, команду с капитанской командой вывел на матч 18-летний вратарь Анатолий Трубин. Таким образом, голкипер стал самым молодым капитаном в истории Шахтера. На этом поприще Трубин обошел Виктора Ковленко, который выводил команду с капитанской повязкой в возрасте 20 лет 87 дней.

Воспитаннику Академии Горняков Трубину на момент игры с Колосом было 18 лет 349 дней. Вратарь уверенно провел матч и оставил свои ворота "сухими", а Шахтер добыл победу.

Видеообзор матча Шахтер - Колос можно посмотреть у нас на сайте.