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Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)

Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Смотреть полный видеообзор матча 31-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер - Колос.

В среду, 15 июля, Шахтер принимал Колос в рамках матча 31-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась победой дончан со счетом 2:0. В составе Горняков отличились Маркиньос Сиприано и Жуниор Мораес.

Шахтер и Колос подходили к матчу в равных условиях: обе команды не ведут борьбу за места в турнирной таблице. Главный тренер чемпионов Украины Луиш Каштру и наставник Колоса Руслан Костышин весьма удивили стартовыми составами.

Игра прошла в равной, но жесткой борьбе и это несмотря на фактически "товарищеский" характер встречи. Колос создал уйму полумоментов, однако по-настоящему голевых шансов у ворот Трубина было несколько. Особенно у гостей отличился Морозко, раз за разом проверяя на бдительность "первого" номера Горняков дальними ударами. В составе Шахтера блистал Маркос Антонио, который в первом тайме не реализовал выход один на один - вратарь Колоса Кучеренко невообразимым образом перевел "снаряд" на угловой.

Во втором тайме уже сказался класс команд. Сразу же после перерыва все тот же Маркос Антонио разогнал контр-атаку и шикарной передачей вывел Маркиньоса Сиприано на ударную позицию. Сиприано не подвел партнера и переиграл Кучеренко. Колос давил и Каштру, осознавая риски потери очков, решил усилить атаку хозяев. Жуниор Мораес спустя 30 минут заменил Сикана и через полчаса огорчил Кучеренко, реализовав выход один на один.

Шахтер - Колос 2:0

Голы: Сиприано 49', Мораес 90+4' 

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма:

Этот поединок никак не влиял на турнирную борьбу. Шахтер (81 очко) - первый, Колос (29 очков) - шестой.

В заключительном туре УПЛ Шахтер отправится в гости к Александрии, а Колос "дома" сыграет с Динамо. Оба матча пройдут в воскресенье, 19 июля.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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