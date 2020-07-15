Мудрик выйдет в старте Шахтера на матч с Колосом

Луиш Каштру и Руслан Костышин определились со стартовыми составами команд на матч предпоследнего тура украинской Премьер-лиги Шахтер - Колос.

Сегодня, 15 июля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер - Колос. Незадолго до начала игры, которая начнется в 19:00 по киевскому времени, стали известны стартовые составы команд.

Оба клуба турнирных целей не имеют - Шахтер досрочно стал чемпионом, а Колос выше шестого места не поднимется, а потому футболисты могут порадовать болельщиков искрометным атакующим футболом, не заботясь о результате.

Несколько футболистов Горняков уже улетели отдыхать и Каштру в стартовую обойму пустил молодых и перспективных игроков. В частности, дебютировавший в прошлом туре в УПЛ за дончан Михаил Мудрик, сегодня получил свой шанс. Кроме того, в полузащите компанию Мудрику сегодня составит Александр Пихаленок. Также в старте дончан появился и сегодняшний именинник Майкон.

Стартовый состав Шахтера:

Главный тренер Колоса Руслан Костышин сделал не мало перестановок после проигранного матча с Зарей.

Стартовый состав Колоса:

Этот поединок в прямом эфире можно посмотреть в Украине. Кроме того, специалисты не верят победу Колоса в этом матче.