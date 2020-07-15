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Шахтер - Колос: букмекеры не верят в гостей

Шахтер - Колос: букмекеры не верят в гостей
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Сегодня, 15 июля, в Киеве матчем Шахтер - Колос откроется программа предпоследнего тура чемпионата Украины 2019/20. Букмекеры дали свой прогноз.

Действующие чемпионы примут новичка лиги на НСК "Олимпийский". Рассудит встречу, которая начнется в 19:00 по киевскому времени, рефери Александр Шандор. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1". 

Горняки и Колос турнирных целей уже не преследуют. Оба клуба давно определились с итоговой позицией в турнирной таблице УПЛ: Шахтер досрочно выиграл турнир, а подопечные Руслана Костышина заняли шестое место.

Букмекеры, несмотря на "товарищеский" характер поединка, за несколько часов до начала матча все равно отдают большое преимущество хозяевам, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,23. Успех гостей оценивается коэффициентом 11, а ничья - 6.

В этом сезоне команды сыграли между собой три поединка и все они проходили по разным сценариям, но все завершились победой подопечных Луиша Каштру (6:0, 4:3, 1:0).

В последнем очном противостоянии Колос пропустил лишь один мяч:

 Отметим, самое интересно в УПЛ состоится завтра: Заря и Динамо в очном противостоянии будут бороться за "серебро" чемпионата Украины и путевку в Лигу чемпионов.

Напомним, в 30-м туре УПЛ Шахтер в голевом матче обыграл Десну, а Колос уступил Заре.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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