Ювентус активно ведет игрока Шахтера

Чемпион Италии Ювентус заинтересовался хавбеком донецкого Шахтера Маркосом Антонио. Об этом сообщает Сalciomercato.

Футболист сборной Бразилии U-20 Маркос Антонио привлек внимание итальянского гранда. По информации источника, скауты туринского клуба активно ведут игрока и готовят "отчеты", по которым и определится судьба возможного трансфера. Кроме того, отмечается, что руководство Старой Синьоры видит в Антонио огромный потенциал, однако в случае перехода в стан Юве игрока тут же отправят в аренду на адаптацию в другой клуб Серии А Сассуоло.

Отметим, стоимость полузащитника на transfermarkt на данный момент составляет €4 млн.

Футболист выступает за дончан с начала 2019 года. За этот период он сыграл за Горняков 28 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Напомним, вчера Маркос Антонио вышел в старте и провел отличный поединок против Колоса, записав в свой актив ювелирную голевую передачу.