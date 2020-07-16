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Ювентус активно ведет игрока Шахтера

Ювентус активно ведет игрока Шахтера
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Чемпион Италии Ювентус заинтересовался хавбеком донецкого Шахтера Маркосом Антонио. Об этом сообщает Сalciomercato.

Футболист сборной Бразилии U-20 Маркос Антонио привлек внимание итальянского гранда. По информации источника, скауты туринского клуба активно ведут игрока и готовят "отчеты", по которым и определится судьба возможного трансфера. Кроме того, отмечается, что руководство Старой Синьоры видит в Антонио огромный потенциал, однако в случае перехода в стан Юве игрока тут же отправят в аренду на адаптацию в другой клуб Серии А Сассуоло. 

Отметим, стоимость полузащитника на transfermarkt на данный момент составляет €4 млн. 

Футболист выступает за дончан с начала 2019 года. За этот период он сыграл за Горняков 28 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Напомним, вчера Маркос Антонио вышел в старте и провел отличный поединок против Колоса, записав в свой актив ювелирную голевую передачу.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Ювентус, Футбол, Маркос Антонио.

Автор:

Телеграф
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