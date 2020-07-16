В Украине избили судью после матча (Фото)

Грандиозным скандалом завершился вчерашний матч украинской Первой лиги Агробизнес - Минай.

Битва лидеров первенства в 24-м туре завершилась победой гостей со счетом 0:2.

Матч проходил с обилием нарушений правил и арбитр Юрий Иванов показал 8 желтых карточек игрокам хозяев и 3 футболистам гостей. В одном из спорных эпизодов рефери не назначил пенальти в ворота Миная.

Сразу после матча на стадионе произошло происшествие с участием представителей Агробизнеса. В итоге Иванова избили. Фото побитого судьи выложил у себя на страничке в Instagram директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов, который пообещал освещать события вокруг этого "криминального дела".

Сегодня Юрий Иванов написал заявление в полицию на президента Агробизнеса Олега Собуцкого, передает telegram-канал Динамо Киев Inside.

Полное видео матча Агробизнес - Минай:

По итогам этого поединка Минай (2-е место, 47 очков) опередил Агробизнес в турнирной таблице Первой лиги (3-е место, 46 очков).

Отметим, до конца чемпионата осталось шесть туров. Лучшие три команды пойдут на повышение и получат прямые путевки в украинскую Премьер-лигу.

Ранее Шахтер обыграл Колос в матче УПЛ.