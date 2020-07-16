В Украине избили судью после матча (Фото)

Битва лидеров первенства в 24-м туре завершилась победой гостей со счетом 0:2.
Матч проходил с обилием нарушений правил и арбитр Юрий Иванов показал 8 желтых карточек игрокам хозяев и 3 футболистам гостей. В одном из спорных эпизодов рефери не назначил пенальти в ворота Миная.
Сразу после матча на стадионе произошло происшествие с участием представителей Агробизнеса. В итоге Иванова избили. Фото побитого судьи выложил у себя на страничке в Instagram директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов, который пообещал освещать события вокруг этого "криминального дела".
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Это лицо арбитра матча Первой лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу. Матч завершился победой Миная 2:0. Судья по ходу игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей. В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота Миная. Эпизод был действительно спорный. Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела #перваялига #першаліга #минай #фкминай #агробизнес #фкагробізнес #фкагробизнес #футбол #україна #украина #ukraine #footballuatv #великийфутбол #рефери #referee
Сегодня Юрий Иванов написал заявление в полицию на президента Агробизнеса Олега Собуцкого, передает telegram-канал Динамо Киев Inside.
Полное видео матча Агробизнес - Минай:
По итогам этого поединка Минай (2-е место, 47 очков) опередил Агробизнес в турнирной таблице Первой лиги (3-е место, 46 очков).
Отметим, до конца чемпионата осталось шесть туров. Лучшие три команды пойдут на повышение и получат прямые путевки в украинскую Премьер-лигу.