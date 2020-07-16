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Мариуполь в гостях добыл волевую победу на Ворсклой (Видео)

Мариуполь в гостях добыл волевую победу на Ворсклой (Видео)
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Мариуполь
Сегодня, 16 июля, состоялся матч 31-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла - Мариуполь. Встреча, проходившая на стадионе имени Бутовского, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2. Смотрите видеообзор этого поединка.

Весь экшн противостояния уместился в рамках второй 45-минутки.

Хозяева открыли счет первыми: на 46-й минуте встречи после подачи с углового Павлюк выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и из убойной позиции головой пробил Гальчука. Гости сумели сравнять счет благодаря пенальти, который реализовал Чурко. Под занавес поединка партнеры вывели Кирюханцева на ударную позицию и тот не сплоховал, точно пробив фактически по пустым воротам.

Отметим, в матче произошло два удаление и оба из-за перебора желтых карточек. На 51-й минуте поединка был удален Игнатенко (Мариуполь), а на 91-й минуте - Челядин (Ворскла).

Видеообзор матча Ворскла - Мариуполь:

Этот результат фактически гарантировал Мариуполю (8-е место, 36 очков) участие в плей-офф Лиги Европы УПЛ. Ворскла (28 очков) занимает 10-е место.  

В последнем туре Ворскла отправится в гости к Днепру-1, а Мариуполь ожидает путешествие во Львов.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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