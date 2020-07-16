Динамо победило Зарю в битве за Лигу чемпионов (Видео)

В четверг, 16 июля, состоялся центральный матч предпоследнего тура украинской Премьер-лиги Динамо - Заря. Вашему вниманию видео голов этого поединка.

Встреча, проходившая на главной арене страны НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первый тайм начался с "холодного душа" для киевлян. Кендзера вместо того, чтобы выбить мяч фактически отдал голевую передачу на Громова. Артем вышел один на один с Бущаном и легко переиграл вратаря в ближнем бою. Гости радовались недолго: Цыганков и Сидорчук на 14-й и 15-й минуте соответственно огорчили голкипера луганчан Мацапуру. Еще через 19 минут Цыганков оформил дубль, расторопнее всех сыграв в чужой штрафной после отскока-свечки.

Во втором тайме Заря добавила, однако киевляне все же были поострее в атаке. В итоге команды больше голов не забивали и Динамо весьма уверенно одолело главного конкурента за Лигу чемпионов.

Отметим, главный бомбардир команды Михайличенко Беньямин Вербич травмировался в самом дебюте поединка и был заменен.

Видео первого гола Цыганкова:

Видео гола Сидорчука:

Видео второго гола Цыганкова:

Турнирное положение команд перед решающим туром:

Таким образом, киевляне (59 очков) поднялись на второе место в УПЛ, Заря (57 очков) опустилась на третье место.

В заключительном туре Заря примет Десну, а Динамо сыграет гостевой матч с Колосом на НСК "Олимпийский".