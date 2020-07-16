Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Прорвало: Олимпик добыл волевую победу, забив пять мячей Львову (Видео)
Прорвало: Олимпик добыл волевую победу, забив пять мячей Львову (Видео)
Мариуполь в гостях добыл волевую победу на Ворсклой (Видео)
Мариуполь в гостях добыл волевую победу на Ворсклой (Видео)
Тайсон Фьюри адресовал Уайлдеру устрашающее сообщение (Видео)
Тайсон Фьюри адресовал Уайлдеру устрашающее сообщение (Видео)
Матч за Лигу чемпионов: Динамо - Заря LIVE (Видео)
Матч за Лигу чемпионов: Динамо - Заря LIVE (Видео)

Динамо победило Зарю в битве за Лигу чемпионов (Видео)

Динамо победило Зарю в битве за Лигу чемпионов (Видео)
20:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
В четверг, 16 июля, состоялся центральный матч предпоследнего тура украинской Премьер-лиги Динамо - Заря. Вашему вниманию видео голов этого поединка.

Встреча, проходившая на главной арене страны НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первый тайм начался с "холодного душа" для киевлян. Кендзера вместо того, чтобы выбить мяч фактически отдал голевую передачу на Громова. Артем вышел один на один с Бущаном и легко переиграл вратаря в ближнем бою. Гости радовались недолго: Цыганков и Сидорчук на 14-й и 15-й минуте соответственно огорчили голкипера луганчан Мацапуру. Еще через 19 минут Цыганков оформил дубль, расторопнее всех сыграв в чужой штрафной после отскока-свечки.

Во втором тайме Заря добавила, однако киевляне все же были поострее в атаке. В итоге команды больше голов не забивали и Динамо весьма уверенно одолело главного конкурента за Лигу чемпионов.

Отметим, главный бомбардир команды Михайличенко Беньямин Вербич травмировался в самом дебюте поединка и был заменен.

Видео первого гола Цыганкова:

Видео гола Сидорчука:

Видео второго гола Цыганкова:

Турнирное положение команд перед решающим туром:

Турнирная таблица УПЛ по итогам 31 тура

Таким образом, киевляне (59 очков) поднялись на второе место в УПЛ, Заря (57 очков) опустилась на третье место.

В заключительном туре Заря примет Десну, а Динамо сыграет гостевой матч с Колосом на НСК "Олимпийский".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такое случается раз в 10 лет: Шумахер-младший вылетел из гонки из-за странного инцидента (Видео)
02 Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
03 Болельщики заподозрили испанского футболиста в употреблении наркотиков из-за странного празднования (Видео)
04 Голы Сиприано и Мораеса - в обзоре матча Шахтер - Колос (Видео)
05 Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь