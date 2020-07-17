Блестящая игра Де Хеа в рамке - в обзоре матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед (Видео)

В четверг, 16 июля, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на Селхерст Парк в пригороде Лондона, завершилась убедительной победой Красных Дьяволов со счетом 0:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Первый гол в матче был забит в дополнительное к первому тайму время: Рашфорд проник в чужую штрафную, на замахе уложил на газон двоих защитников и пробил мимо Гуаиты прямо в цель.

Хозяева принялись отыгрываться и создали несколько шикарных моментов, но в воротах МЮ блистал Де Хеа. Однако и он не помог в эпизоде с голом Джордана Айю, правда, на помощь киперу пришел VAR и в итоге взятие ворот было отменено из-за миллиметрового офсайда. Удвоить преимущество гости сумели лишь во второй половине встречи. На 78-й минуте Мартиаль пробрался в чужую штрафную и в борьбе с защитником сумел нанести точный удар прямо в угол ворот - Гуаита даже не реагировал.

Видеообзор матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед (0:2)

Эта победа позволила Манчестер Юнайтед (5-е место, 62 очка) продолжить борьбу за Лигу чемпионов. Орлы (14-е место, 42 очка) турнирных целей не преследуют.

В предпоследнем туре АПЛ манкунианцы примут борющийся за выживание Вест Хэм (22.07.20), а Кристал Пэлас отправится в гости к Вулверхэмптону (20.07.20).

Ранее сообщалось, что Месси забил чудо-гол со штрафного, но это не помогло его Барселоне.