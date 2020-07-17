Идеальный удар Льоренте с разворота - в обзоре матча Хетафе - Атлетико (Видео)

В четверг, 16 июля, состоялись матчи предпоследнего тура испанской Примеры. В частности мадридский Атлетико в гостях обыграл Хетафе. Встреча, проходившая на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес", завершилась со счетом 0:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева начали матч с нескольких опасных атак и лишь чудом Матрасники не пропустили.

Оба гола были забиты во второй половине поединка. Сначала Маркос Льоренте, находясь на линии штрафной, развернулся и мощно, а главное точно пробил - Сориа лишь наблюдал за полетом мяча. Под занавес поединка разящая контр-атака мадридцев завершилась прострелом с левого фланга и ударом Партея - Сориа отбил мяч, но тот предательски полетел в ворота.

Видеообзор матча Хетафе - Атлетико (0:2)

По итогам этого противостояния Атлетико (3-е место, 69 очков) активно ведет борьбу с Севильей (4-е место, 67 очков) за "бронзу" Ла Лиги. Хетафе (7-е место, 54 очка), в свою очередь, пытается зацепиться за последнее еврокубковое место.

В следующем туре Хетафе отправится в гости к Леванте (19.07.20), а Атлетико примет Реал Сосьедад (19.07.20).

Напомним, Реал в 31-м туре досрочно выиграл золотые медали чемпионата Испании.